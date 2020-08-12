Общество

Псковские должники могут воспользоваться рассрочкой

Должники в Псковской области могут воспользоваться рассрочкой. Об этом сообщил руководитель регионального управления Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников сегодня, 14 августа, на пресс-конференции, посвященной деятельности судебных приставов в регионе.

Так, ФЗ №215-ФЗ «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения коронавирусной инфекции» направлен на реализацию дополнительных мер помощи пострадавшим от последствий пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что данный закон применяется к должникам, чьи исполнительные документы предъявлены на принудительное исполнение до 1 октября 2020 года.

Рассрочка будет предоставляться однократно на условиях поэтапного погашения задолженности в виде ежемесячных платежей в равных долях.

«Если график выплат нарушается, то рассрочка подлежит отмене», - предупредил Сергей Колесников.

Рассрочкой смогут воспользоваться юрлица и ИП в наибольшей степени пострадавшие от коронавируса, а также получатели пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, не имеющие иных источников дохода и недвижимого имущества, если совокупный размер пенсии составляет менее 2 МРОТ.

Для первой категории установлен размер задолженности не более 15 млн рублей, для второй - не более 1 млн рублей.

Сергей Колесников пояснил, что на данный момент в регионе никто не воспользовался данной мерой поддержки.

«Еще нет ни одного заявления, хотя на мой взгляд - это серьезные меры поддержки», - считает Сергей Колесников.