МТС Медиа готовит к выпуску эксклюзивный сериал «Клиника счастья»

МТС начинает производство собственного originals-сериала «Клиника счастья», который эксклюзивно будет доступен зрителям в онлайн-кинотеатре МТС ТВ в следующем году. «Клиника» станет первым оригинальным проектом МТС Медиа.
Кадр из сериала
«Клиника счастья» - это драмеди 18+, откровенный разговор для взрослых, новый нестандартный взгляд на жанры медицинского процедурала и мелодрамы. Автор идеи и генеральный продюсер Игорь Мишин - вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС. Шоураннером и автором сценария «Клиники счастья» является Татьяна Арцеулова, креативным продюсером – Наталья Исакова. Ведущие продюсеры Максим Филатов, Сергей Маевский.
В проекте «Клиника счастья» заявлен звездный каст-лист: главную роль исполнит Дарья Мороз, она предстанет в совершенно неожиданном образе счастливого, эмпатичного доктора наук, которому ее пациенты доверяют самые интимные и сокровенные стороны своей жизни. В роли ее экранного мужа – актер Анатолий Белый. В проекте также принимают участие: Анна Уколова, Алена Михайлова, Анна Антонова, Алина Алексеева, Максим Лагашкин, Артем Ткаченко, Роман Маякин и другие.
«Вы пришли, чтобы стать счастливыми!» - именно с этой фразы героиня сериала, профессор-сексолог и эндокринолог, основатель «Клиники счастья» Алена Липницкая (Дарья Мороз) начинает каждый свой прием. Героине не дашь больше 35-ти, и только паспорт знает правду: Алене исполняется 50 лет. Липницкая умеет «останавливать время»: с помощью авторский методики, в том числе с применением гормоно-заместительной терапии, возвращает молодость, радость жизни и… секса своим пациентам. Она считает, что ее миссия – «обнять весь мир и сделать всех счастливыми».
Среди её пациентов женщины и мужчины, чьи проблемы и со здоровьем, и в отношениях с любимыми уходят корнями в сексуальную дисгармонию, в обреченную уверенность того, что секс - это удел молодых. Липницкая блестяще ведет медицинские расследования с помощью команды врачей, чтобы понять, что пациенты скрывают прежде всего сами от себя. Алена уверена, что и сама является примером счастливого человека, но оказывается «сапожником без сапог». Пазл счастливой жизни разрушится в одно мгновение. Алене предстоит бороться за клинику, развязать запутанные узлы личной жизни своей, мужа и сына, найти новую формулу счастья, основанную не только на правильной дозе гормонов.