Общество

Закрыть кальянные до конца 2020 года предлагают в России

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции.

В своем письме он указал, что эксперты, среди которых были и представители Минздрава, неоднократно заявляли об опасности кальянов, курение которых повышает риск распространения инфекционных заболеваний, передает RT.

«На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим Вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных», — заявил Хамзаев.

Кроме того, представитель общественной палаты предложил запретить продажу кальянов в кафе и ресторанах до 31 октября нынешнего года. До этого времени в стране должна начать действовать норма федерального закона, согласно которой курение кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания, будет запрещено.