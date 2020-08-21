Общество

Арестован участок великолучанина, задолжавшего более 4 млн рублей

Судебные приставы арестовали земельный участок великолучанина, задолжавшего свыше 4 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФССП.

Взыскателем 4 миллионов 327 тысяч рублей по исполнительному производству выступает юридическое лицо. Требование судебного пристава-исполнителя о погашение задолженности должник игнорировал.

Судебные приставы обратили взыскание на денежные средства должника в банках, временно ограничили в выезде из РФ и вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества. Кроме того, должнику вручено предупреждение по статье 177 УК РФ - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Кроме того, пристав обратил взыскание на имущество должника – земельный участок, расположенный в Великолукском районе, площадью в 251 591 кв. м. Предварительная цена земельного участка - 4 550 000 рублей. В настоящее время осуществляется процедура официальной оценки и передачи на реализацию арестованного участка.

Работа по исполнительному производству продолжается.