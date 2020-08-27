Общество

Между ИК-3 и себежским райпо заключен договор об оказании услуг

В рамках увеличения объемов выпускаемой продукции и обеспечения трудозанятости осужденных администрация исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области провела встречу с председателем Совета районного потребительского общества города Себежа Вацлавом Смолевским.

В результате встречи между сторонами заключен договор поставки отходов пиления в количестве 50 кубометров для отопления сети магазинов райпо, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Для реализации договора на участок деревообработки будет трудоустроено двое осужденных с установленной заработной платой для исполнения своих исковых обязательств.