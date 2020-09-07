Общество

Более 1,8 млн человек в России сделали прививку от гриппа

В настоящее время в России против гриппа привито 1 млн 810 тысяч 178 человек, что составляет 1,2% от численности населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Во всех субъектах страны уже проводится вакцинация против гриппа. На 36 неделе 2020 года (31 августа – 6 сентября) на территории России отмечается низкий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, обусловленный респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.), отметили в ведомстве.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения в странах Северного полушария активность гриппа находится на межэпидемическом уровне.