Общество

Два псковича стали победителями урбанистического хакатона «Города»

Два псковича стали победителями урбанистического хакатона «Города». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФГБУ «Роскультцентр».

36 молодых архитекторов, урбанистов и дизайнеров окружающей среды из России разработали новые решения по благоустройству территорий для четырех регионов: Республика Татарстан (г. Казань), Ямало-Ненецкий автономный округ (г. Салехард), Ленинградская область (г. Волхов) и Липецкая область (г. Липецк). Архитектурные проекты победителей будут реализованы уже в 2021-2022 году при поддержке городских администраций.

Участники, отобранные экспертным советом хакатона на портале АИС «Росмолодежь», были поделены на 12 команд – таким образом, над проектами для каждого из городов работало по три группы специалистов. Урбанистический хакатон «Города» проходил в онлайн-режиме в два этапа: с 14 по 16 сентября участники под руководством экспертов из общероссийской организации «Городские реновации» и Союза архитекторов России создавали проекты для Казани и Салехарда, а с 21 по 23 сентября – для Липецка и Волхова.

В первые два дня участникам предстояло ознакомиться с историей обозначенной локации, провести необходимые социокультурные исследования территории и технологические расчеты, а также составить сметы для реализации авторского проекта. Третий день был посвящен защите идей перед советом жюри хакатона.

Для Салехарда участники разработали три проекта по реновации зеленой территории у молодежно-развлекательного комплекса «Полярис». Победителями стали Артем Титов (г. Псков), Вероника Омельченко (г. Волгоград) и Алена Лангольф (г. Магнитогорск). Идея участников предполагает создание скверов и пруда, который в зимнее время будет использоваться в качестве катка, строительство беседки и амфитеатра, а также реконструкцию самого комплекса – победители хакатона предложили открыть там место для проведения выставок и организации арт-пространства.

В Волхове команды работали над реконструкцией сквера на бульваре Чайковского и площади Ленина. Победителями стали Дина Шаулова (г. Великие Луки), Мария Шашкова (г. Москва), Елизавета Михайлова (г. Санкт-Петербург). В своем проекте участники предложили переработать схему автомобильного движения на территории бульвара, четко разграничив пешеходную зону и проезжую часть, и разработали новую концепцию по архитектурному оформлению и оборудованию пространства для досуга.

«Для устойчивого развития креативных индустрий в городах и на малых территориях необходимо создавать инфраструктуру – среду, где современная молодежь могла бы совершенствовать свои творческие навыки и умения. Хакатон "Города" в данном случае удовлетворяет обе эти потребности – совместно с городской администрацией мы даем возможность молодым специалистам воплотить в жизнь их архитектурные проекты по созданию современной урбанистической среды, чтобы те, в свою очередь, могли способствовать развитию талантов молодежи из других сфер, формируя при этом разнообразные креативные кластеры», – сказала директор ФГБУ «Роскультцентр» Марина Абрамова.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках молодежного форума «Таврида» в рамках Творческой школы дизайна и архитектуры со 2 по 7 октября в Республике Крым в Судаке.