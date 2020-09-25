Общество

В Гдов приедут поисковики из Казани, чтобы поднять сбитый в бою самолет

В Гдовском районе стартовала очередная, ставшая уже девятой, Вахта Памяти. В первые же дни были обнаружены останки бойцов 893 полка 196 Гатчинской Краснознаменной дивизии. Эти бойцы погибли в 1944 году у деревни с символичным названием Урочище Стражи в кровопролитных боях за станцию Ямм, пишет газета «Гдовская заря».



Фото: газета «Гдовская заря», ВКонтакте

В ближайшее время в Гдов приедут поисковики из Казани, чтобы поднять самолет Пе-2, сбитый в бою. Как пояснил руководитель поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга, именно казанский авиационный завод выпускал эти бомбардировщики. И группа приезжает со всем необходимым оборудованием и техникой вплоть до болотохода.

«Своими силами и средствами нам этот штурмовик не поднять, а эти ребята выиграли президентский грант на подобные работы. Часть фрагментов они заберут, а остальное оставят, - рассказал он. - У нас уже есть детали другого советского штурмовика Ил-2. Надеемся, что они все пригодятся в качестве инсталляции в Роще Памяти».

Волонтеры из поискового отряда «Неизвестный солдат» под руководством Андрея Нудьги объединились, чтобы останки солдат перезахоронить с воинскими почестями и отдать им долг памяти.