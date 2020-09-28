Общество

Почти 95 млрд рублей потребуется на увеличение пособия на детей от 3 до 7 лет

Почти 95 миллиардов рублей потребуется на увеличение пособия на детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.

Напомним, что в 2020 году была установлена ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет. На нее в бюджетах всех уровней предусмотрено около 170 миллиардов рублей. Выплаты уже получают семьи, в которых воспитываются свыше 3,8 миллиона детей.

«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума. Такой шаг потребует дополнительно почти 95 миллиардов рублей», - сообщили в Минтруде.

Ранее на встрече с сенаторами президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство России должно разработать четкие критерии поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума. Он также попросил при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера выплаты на детей от 3 до 7 лет для ряда семей, начиная с 2021 года