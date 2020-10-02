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Общество

683 нарушения «закона о тишине» выявили в Псковской области в 2020 году

04.10.2020 10:40|ПсковКомментариев: 0

На территории Псковской области сотрудниками полиции в 2020 году выявлено 683 административных правонарушения по ст. 2.2 Закона Псковской области (так называемый «закон о тишине»). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, судьями в отношении нарушителей вынесено 335 предупреждений, 95 административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 133 тыс. 700 рублей.

Проживая в многоквартирном доме, а также находясь на дачном участке, каждый человек стремится к максимальному для себя комфорту. Тишина - одна из главных его составляющих. Данное право граждан нашего региона защищено на законодательном уровне. Закон Псковской области от 4 мая 2003 г. №268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» с изменениями от 4 февраля 2020 года, внесенными ОЗ № 2047, содержит статью 2.2. «Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан».

На данный закон необходимо ссылаться, когда нужно сохранить тишину в доме и обеспечить всем жильцам время для отдыха. Согласно ст. 23 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан» жилые помещения по уровню шума должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях безопасных условий проживания.

Ночной период времени, когда необходимо соблюдать тишину и покой граждан, с 21.00 до 08.00 и с 13.00 до 15.00 в будние дни, с 22.00 до 10.00 в выходные дни и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.

Под помещениями и территориями, защищаемыми от шумовых воздействий, понимаются многоквартирные жилые дома, дворовая территория, общественные места: улицы, парки, скверы, территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.

В ночное время, а также во время тихого часа на территории Псковской области запрещены следующие действия: использование на повышенной громкости телевизоров, магнитофонов, радиоприемников, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, непринятие владельцами автотранспортных средств мер по отключению звуковых сигналов сработавшей охранной сигнализацией, производство земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ или иные действия. Исключением могут быть признаны выполнение работ по ликвидации ЧС и действий, направленных на обеспечение безопасности граждан.

За нарушение указанной нормы закона применяется административное наказание в виде предупреждения, а также штрафы: для граждан от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц от 5000 до 7000 рублей.

Признание вины, раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, добровольное прекращение противоправного поведения могут быть учтены органом, рассматривающим материал, и в случае совершения административного правонарушения впервые - лицо может быть подвергнуто административному наказанию в виде предупреждения.

При повторном аналогичном правонарушении, совершенном в течение одного года с момента выявления административного правонарушения, предусмотрено наложение штрафа в размере для граждан от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц от 5000 до 7000 рублей, для юридических лиц от 10000 до 20000 рублей.

Теги: #умвд россии по псковской области #закон о тишине
Источник: Псковская Лента Новостей
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