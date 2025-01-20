Общество

На Солнце произошла новая мощная вспышка

Новая мощная вспышка продолжительностью в 40 минут зарегистрирована на Солнце. Об этом 22 января сообщили на сайте Института прикладной геофизики имени Федорова.

«22 января <…> в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.4 (S16W15) продолжительностью 40 минут», — указано в заявлении.

Институт сделал прогноз космической погоды на 22 и 23 января. По их данным, на солнце возможны вспышки класса Х.

21 января мощная вспышка класса М продолжительностью в 48 минут произошла на Солнце. Ранее, 4 января, на Солнце произошли шесть мощных вспышек, одна из них — класса X. Вспышка класса Х1.1 продолжительностью 24 минуты была зарегистрирована в 1:41 мск, пишут «Известия».