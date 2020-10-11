Общество

Новую инфекционную больницу в Великих Луках откроют на следующей неделе

Открытие отделения Псковской областной инфекционной больницы (многофункционального медицинского центра) в Великих Луках планируется на следующей неделе. Об этом сообщил представитель регионального комитета по здравоохранению в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова, отвечая на вопрос подписчика.

«А в Великих Луках когда планируется открытие инфекционной больницы?» - поинтересовалась великолучанка.

«Открытие планируется на следующей неделе», - ответил представитель комитета.

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В Пскове новую инфекционную больницу на 200 коек открыли 2 октября. В великолукском учреждении предусмотрено 100 коек.

Оба корпуса оснастили современными компьютерными томографами, аппаратами ЭКМО и гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, рентген и эндоскопическим оборудованием. В великолукском корпусе будет своя ПЦР-лаборатория, которая позволит проводить лабораторные исследования в том числе и на коронавирус.