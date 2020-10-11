Общество

Невельчанам разъяснили ситуацию с инфекционным отделением

Инфекционные отделения во всех районах Псковской области будут перепрофилированы в детские и терапевтические – там будет оказываться стационарная помощь, в том числе и для больных ОРЗ. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на зампредседателя комитета по здравоохранению области Надежду Рагозину.

«Пациенты с легкими формами инфекционных заболеваний не подлежат госпитализации и получают лечение амбулаторно. С этой целью в поликлиниках каждой из районных больниц будут организованы кабинеты амбулаторного приема врача-инфекциониста», - сказала Надежда Рагозина по итогам встречи с жителями в сентябре.

Что касается невельской больницы, то врач-инфекционист здесь остается и будет работать на полную ставку, а не на 0,5, как было до этого.

Также даны ответы на остальные вопросы, волновавшие жителей. Так, будет запущен медицинский автобус по маршруту Невель - Великие Луки и Великие Луки - Невель для доставки пациентов на консультации и для оказания стационарной помощи.

В невельской больнице организуют забор анализов у пациентов для исследований в Великих Луках, чтобы люди не ездили в другой город просто «сдать анализы».

«Жители жаловались, что мобильный медицинский комплекс не работает – это не так. Сейчас он стоит на площади в Невеле, во вторник, четверг, пятницу и субботу там проводится вакцинация жителей от гриппа», - говорится в сообщении.

Также активно сейчас ищут врача акушера-гинеколога для невельской больницы.