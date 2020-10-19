Общество

Почти 50 осужденных в Псковской области написали «Тотальный диктант»

47 осужденных исправительных учреждений Псковской области проверили знания по русскому языку в рамках акции «Тотальный диктант». Площадками для испытания стали учебные классы в общеобразовательных школах при колониях, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Помощь в проведении мероприятия оказали педагоги функционирующих на территории колоний школ. Активное участие в проведении диктанта приняли и сами сотрудники пенитенциарных подразделений.

В этом году автором текста для диктанта стал российский писатель, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер» Андрей Геласимов. Он подготовил четыре части текста, посвященного основателю теоретической космонавтики Константину Циолковскому.

Согласно правилам, участвовать в написании тотального диктанта мог любой желающий независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.

Результаты тестирования станут известны до конца октября.