Общество

Тротуар на улице Труда планируют отремонтировать в Пскове в 2021 году

Вопрос выделения финансирования на ремонт тротуара по улице Труда напротив школы №12 находится на контроле у администрации Пскова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Напомним, в ходе выезда в избирательный округ №13 депутата городской Думы Галины Неваленной к главе Пскова Елене Полонской обратились жители с просьбой оказать содействие в решении вопроса по ремонту тротуара через дорогу напротив школы.

Тротуар является одним из основных путей подхода детей к образовательному учреждению. В этом микрорайоне проживают и работают люди с ограниченными возможностями по зрению, для которых передвижение по неблагоустроенным участкам тротуара представляет угрозу для здоровья.

По итогам выезда рассматривается возможность включения в бюджет города Пскова на 2021 год финансовых средств на проведение ремонта тротуара вдоль Образского сквера со стороны проезжей части по улице Труда в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».