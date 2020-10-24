Общество

Глава Пскова может войти в состав пяти городских комиссий

Заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления под председательством депутата Псковской городской Думы Эдуарда Белова состоялось 26 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, народные избранники рассмотрели вопросы, касающиеся изменений персонального состава нескольких комиссий муниципалитета.

Так, предложено включить главу города Елену Полонскую в состав пяти комиссий: комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений; общественной комиссии по упорядочению названий улиц, антитеррористической комиссии, а также комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Помимо главы города, планируется включить в указанные комиссии ряд других представителей. Так, в состав КЧС может войти директор МП «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Изменения также претерпит и состав антинаркотической комиссии.

Все вопросы, озвученные на комитете, будут включены в повестку дня очередной 43-й сессии гордумы.