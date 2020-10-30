Общество

Найден способ диагностировать рак и другие болезни по одной капле крови

Способ быстро диагностировать рак и другие патологии с помощью спектроскопии крови нашли ученые Самарского университета им. С.П. Королева с коллегами из Самарского государственного медицинского университета. Новый метод поможет выиграть время и оперативно отправить пациента к соответствующему специалисту за лечением. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Raman Spectroscopy.

По словам ученых, с помощью рамановской спектроскопии крови можно в считанные минуты провести жидкостную биопсию. В отличие от лабораторных методов анализа, на которые требуются часы, данный метод позволяет анализировать компонентный состав крови в режиме реального времени, пишет РИА Новости.

Такую процедуру можно провести с применением оптических технологий, когда свет обменивается энергией с молекулами анализируемого вещества, рассказали эксперты. Это позволяет установить конкретный тип молекул и их концентрацию в крови, что дает возможность поставить точный диагноз.

«Свет может вступать во взаимодействие с биологическими молекулами — кирпичиками нашего организма. Если знать, как именно происходит это взаимодействие, то можно по одной капле крови отследить, как меняется состав организма и не развиваются ли какие-либо патологии. Причем такой анализ можно провести в считанные минуты», — рассказал доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко.

Он отметил, что сегодня ученые во всем мире бьются за более высокие показатели точности и универсальность предлагаемых методик диагностики. Способ, который предложили специалисты, хоть и уступает в точности подходам, которые реализуют с помощью лабораторных установок, зато может быть осуществлен на портативном оборудовании.

По словам авторов исследования, реализация жидкостной биопсии с применением портативного оборудования существенно снижает стоимость системы анализа крови. Ученые предложили наиболее оптимальные методы математической обработки спектральных показателей. Такие способы подходят для данных с высоким уровнем шумов, которые возникают во время использования портативного оборудования.

«Полученные результаты могут быть востребованы при проведении массовых скрининговых обследований. С помощью жидкостной биопсии можно быстро выявить людей, у которых только начинает развиваться патология, и отправить их к соответствующему специалисту. Также можно проводить мониторинг состояния пациентов, которые уже проходят лечение. Если есть улучшение или ухудшение состояния, то жидкостная биопсия обязательно это покажет при исследовании состава крови», — рассказал Братченко.

Чтобы довести предлагаемый прибор до версии, которая могла бы использоваться в клиниках, потребуется согласованная работа физиков, химиков, математиков, инженеров, и, конечно, врачей. В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать методы анализа и провести широкие клинические испытания предлагаемого подхода на различных группах пациентов.