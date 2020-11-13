Общество

В Пскове прошла студенческая интеллектуальная игра «РосКвиз»

В Пскове 13 ноября прошла интеллектуальная игра на знание истории своей страны «РосКвиз», которую организовали активисты регионального волонтерского центра «Единой России» и сторонники партии для студентов Псковского политехнического колледжа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Четыре команды студентов в составе до 6 человек состязались в знании истории своей страны и отвечали на вопросы, получая баллы за правильные ответы.

Самое большое количество баллов набрала команда «Вечный двигатель» и заняла первое место в игре. Победители и участники игры получили дипломы и памятные сувениры.

«Каждый гражданин должен знать историю своей страны. Особенно важно, чтобы интерес к истории и культуре проявляли молодые люди. Поэтому сторонники партии вместе с волонтерами организовали для студентов интеллектуальную игру, в которую, в частности, вошел целый блок вопросов, посвященный Дню народного единства. Приятно, что студенты с большим азартом соревновались друг с другом, и показали хорошие знания», - рассказал председатель регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Дмитрий Хритоненков.

Отметим, во время проведения мероприятия соблюдались все необходимые санитарные требования.