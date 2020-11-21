Общество

Псковичей приглашают в патрульно-постовую службу УМВД

Патрульно-постовой службе УМВД России по городу Пскову требуются сотрудники для замещения должностей полицейского и полицейского-водителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На службу приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Заработная плата сотрудника - от 24 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск - от 40 календарных дней. «Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России», - добавили в ведомстве.

Предпочтение отдается тем, кто служил в Вооруженных силах РФ.

Обращаться следует по адресу: Псков, ул. Новгородская, д. 7, кабинет №32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).