Общество

Врач назвал помеху выходу на плато по COVID-19

Соблюдение социальной дистанции, использование защитных масок и перчаток – необходимое условие успешной борьбы с коронавирусом и «выхода на плато». Однако многие люди игнорируют просьбы властей, выступают против рекомендаций врачей и даже пишут жалобы на Роспотребнадзор, сказал врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его мнению, для разрешения ситуации необходим комплексный подход: активная разъяснительная работа и, возможно, даже увеличение суммы штрафов. «У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики. Но не стоит сразу штрафовать, сначала надо предупреждать, а уже потом штрафовать. Также необходимо требовать при входе в метрополитен, торговый центр надевать маски и не пускать без них, чтобы не было конфликтов», – цитирует Георгия Викулова Sputnik.

Он добавил, что в ряде случаев совершенно необходимо для защиты от инфекции носить не только маски, но и перчатки. Люди должны понимать значимость этих мер, а не смеяться над ними, добавил врач. «Для использования перчаток необходим продуманный алгоритм действий. Перчатки желательны, если человек контактирует с поверхностью. Например, заходит в банк и голыми руками трогает кнопки банкоматов, которые могут быть загрязнены даже вне пандемии», – объяснил врач-инфекционист.