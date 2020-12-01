Общество

Гендиректор ВЦИОМ рассказал о «трех слонах», на которых стоит новая избирательная система

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров озвучил детали проведения предстоящих в 2021 году выборов в программе «Собственной персоной» на радио «Эхо Москвы в Пскове».

По его словам, сохранятся все новшества, которые появились в этом году в связи с необходимостью приспособления к ограничениям, наложенным пандемией. Это многодневное голосование, возможность проголосовать досрочно, а также электронное голосование. «Это "три слона", на которых теперь стоит новая избирательная система, - подчеркнул Валерий Федоров. - Если бы работали по старому сценарию, был бы риск, что голосование просто не сможет состояться. Вот придумали эти три элемента. Сработали они неплохо, а впереди у нас новые выборы - в сентябре 2021 года. Будем не только губернаторов избирать в десятке регионов, в законодательные Собрания, но главное - Государственная Дума, где будут разыгрываться в одном общефедеральном округе 225 мандатов по партийным спискам, а также 225 одномандатных округов, в том числе и Псковская область одного делегирует».

Как отмечает глава ВЦИОМ, нас ждут крупномасштабные политические события, к которым надо готовиться. Он напомнил, что в этом году электронное голосование проводилось только в Москве и Нижнем Новгороде, но, скорее всего, круг городов будет расширен: многие регионы уже готовят электронные платформы.

По мнению Валерия Федорова, досрочное голосование, вызывающее дискуссии, также сохранит свои позиции, так как необходимо обеспечение санитарной безопасности. «Надо к новым элементам подготовиться. Этим мы и занимались», - подчеркнул он, говоря о своем участии во II Форуме молодежных избирательных комиссий Псковской области.