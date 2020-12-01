Общество

Виктор Остренко провел прием граждан в Новом Изборске

В рамках декады тематических приемов, посвященных 19-летию «Единой России», депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко провел прием граждан в Новом Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

К Виктору Остренко обратился житель деревни, пенсионер Алексей Юдин с вопросом о строительстве станции обезжелезивания в Новом Изборске. Проблему обсудили Виктор Остренко, генеральный директор МП «Печорские тепловые сети» Николай Козлов и глава Новоизборской волости Светлана Кузнецова.

Было решено запланировать на февраль 2021 года встречу с участием всех присутствующих и представителя компании, которая занимается строительством станции обезжелезивания, провести анализ возможных работ и их стоимость.

Участники приема также проконтролировали ход работ по изоляции теплотрассы. По этому вопросу Алексей Юдин обращался к депутату Виктору Остренко в ходе прошлого приема граждан. В настоящее время, идет уже завершающий этап работ.

Отметим, декада приемов проходит до 10 декабря в дистанционном режиме. Записаться можно по телефону в Пскове: 8 (8112) 66-25-12.

Напомним, в рамках 19-летия Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Псковской региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева с 1 по 10 декабря проходит декада приемов граждан. Работа ведется в 25 партийных приемных, открыто 118 дополнительных площадок. В настоящее время уже более 150 граждан обратились в партийные приёмные.