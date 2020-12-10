Общество

Народные контролеры проверили лекарства в аптеках Невеля и Бежаниц

Активисты партийного проекта «Народный контроль» провели очередной рейд по аптекам Невеля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», участники рейда посетили аптеки четырех аптечных сетей, провели мониторинг наличия востребованных лекарств и цен на них, а также соблюдение санитарных норм в аптеках.

Проверка показала, что со стороны населения города спрос на противовирусные препараты достаточно высок, но дефицита лекарств нет. Цены на лекарства по сравнению с ноябрем этого года не выросли.

«На сегодняшний день в нашей аптеке есть абсолютное большинство рекомендуемых противовирусных препаратов, витаминных комплексов C и D, средств индивидуальной защиты, антисептических средств. На этой неделе получили препарат "Осельтамивир-Акрехир", которого не было при прошлой проверке», - отметила заведующая аптекой №55 Наталья Шелкова.

Однако в трех аптеках народные контролеры выявили отсутствие медицинских термометров.

В Бежаницах общественники также проводят регулярный мониторинг лекарств. Секретарь районного отделения «Единой России» Валентина Иванова встретилась с руководителем ООО «Бежаницкая аптека» Сергеем Скорняковым и убедилась в наличии в аптеке таких лекарственных препаратов, как «Азитромицин», «Ингавирин», «Парацетамол» «Арбидол», «Циклоферон», «Ибупрофен», «Аквалор», витаминных комплексов C, D.

Мониторинг показал, что указанные противовирусные лекарственные препараты имеются в достаточном количестве, антибиотики отпускаются строго по рецепту врача. Проблем с приобретением лекарственных препаратов в Бежаницком районе нет. Цены на препараты меняются практически каждую неделю. Так, например, «Арбидол» подешевел на 9,9 % по сравнению с 27 ноября. Но препарат «Ингавирин» в этот же промежуток времени подорожал на 10,4%.

Мониторинг цен на лекарственные товары будет продолжен. «Вопрос доступности медицинских препаратов является приоритетным для "Единой России" и находится на постоянном контроле», – отмечал ранее секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.