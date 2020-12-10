Общество

Михаил Ведерников раскрыл международное значение мемориала «Зарождение Знамени Победы»

Концепция мемориала «Зарождение Знамени Победы», который будет установлен в Идрице, предполагает, что монумент будет виден с федеральной трассы, ведущей к границе. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 10 декабря во время подписания соглашения между Псковской областью и Российским военно-историческим обществом.

«Мы разработали концепцию, чтобы это был не просто памятник, а большой мемориал, который будет виден с федеральной трассы, которая уходит к нашим соседям. Все, кто едут туда транзитом через Псковскую область или оттуда на территорию Российской Федерации, будут видеть монумент, чтобы никаких сомнений по поводу результатов Великой Отечественной войны не было», - приводит слова губернатора пресс-служба администрации Псковской области.

Монумент при поддержке администрации региона будет создавать РВИО. Подпись от лица организации поставил ее председатель, помощник президента России Владимир Мединский.

«Мы давно работаем с Псковской областью, у нас много реализованных проектов как по линии Министерства культуры, так и Российского военно-исторического общества. Мы поставили в Пскове один из первых памятников, связанных с Первой мировой войной, установлено много мемориальных досок и памятников на братских могилах, активно работает псковское отделение РВИО», — сказал Владимир Мединский.

На Знамени Победы, водруженном в мае 1945 года над Рейхстагом в Берлине стоит название 150-й Идрицкой стрелковой дивизии. Знамя является официальным символом победы в Великой Отечественной войне и хранится в подземной части Центрального музея Вооруженных Сил РФ в специальной капсуле, подавляющей ультрафиолет.