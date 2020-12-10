Общество

55 аистов зимуют в приюте под Псковом

55 аистов зимует в Аистином центре в Гдовском районе Псковской области. Приют «Дом белого аиста» создала орнитолог Марина Сиденко. Как сообщает «МК в Пскове», люди помогают выжить аистам, которые по каким-то причинам, чаще всего из-за травм, не смогли улететь в августе на зимовку.

Все они из разных мест, с разными характерами, разными судьбами, оказались у нас, потому что попали в какую-либо беду, остались живы благодаря людям. Половина из них имеет хорошие шансы вернуться в природу будущей весной, остальные - останутся с нами», - рассказывают в Центре, который существует на пожертвования.

Возможно, в приюте будет пополнение - аиста видели около федеральной трассы Р-23 в Островском районе, между деревнями Дуловкой и Черской. Тех, кто снова встретит птицу, просят оценить ее состояние, выяснить, может ли он летать.