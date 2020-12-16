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Общество

В России почти в два раза сократилось число мигрантов

16.12.2020 07:29|ПсковКомментариев: 0

Вдвое меньше иностранцев поставило на миграционный учет МВД РФ с января по ноябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в статистических данных ведомства.

«Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданств за 11 месяцев составляет 8 983 944», - говорится в материалах. В прошлом году за аналогичный период эта цифра составила почти 18 млн, пишет ТАСС.

Кроме того, в условиях пандемии также сократилось и количество оформленных разрешений на работу иностранным гражданам, в том числе высококвалифицированным специалистам. Вместе с тем возросло количество оформленных видов на жительство - с 165 тысяч до 197,5 тысячи.

Теги: #МВД #мигранты #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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