Общество

В России почти в два раза сократилось число мигрантов

Вдвое меньше иностранцев поставило на миграционный учет МВД РФ с января по ноябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в статистических данных ведомства.

«Количество фактов постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданств за 11 месяцев составляет 8 983 944», - говорится в материалах. В прошлом году за аналогичный период эта цифра составила почти 18 млн, пишет ТАСС.

Кроме того, в условиях пандемии также сократилось и количество оформленных разрешений на работу иностранным гражданам, в том числе высококвалифицированным специалистам. Вместе с тем возросло количество оформленных видов на жительство - с 165 тысяч до 197,5 тысячи.