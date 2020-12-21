Общество

«Лебединое озеро» на Мирожке подарило городу ООО «ПсковАгроИнвест»

Фото: личная страница Михаила Ведерникова в Instagram

Шесть светодиодных лебедей, установленных на Утином острове в Мирожском парке, подарило городу к Новому году ООО «ПсковАгроИнвест».

Организация выступила в роли спонсора приобретения фигур, которые восхитили горожан. Одобрил вклад компании в украшение города и губернатор региона Михаил Ведерников, включивший лебедей в число фотографий, иллюстрирующих праздничное убранство Пскова.

«Кстати, теперь у нас есть свое лебединое озеро, - отметил он. - Благодарю всех, кто откликнулся на наше предложение и внес свой вклад в новогоднее убранство города».