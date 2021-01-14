Общество

Сотрудники МЧС раздают жителям Псковской области противопожарные памятки

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области продолжают проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, травматизма и гибели людей на пожарах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

16 января на территориях муниципальных районов и городских округов Псковской области проведены профилактические рейды, в ходе которых гражданам были разъяснены меры безопасности и необходимые действия в случае возникновения или обнаружения пожара.

Особое внимание было уделено разъяснению правил пользования приборами печного оборудования, правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и газового оборудования в быту.

Одновременно с этим в жилом секторе и в общественных местах среди жителей распространены памятки и листовки в области пожарной безопасности.

Профилактические рейды проведены со строгим соблюдением санитарно- гигиенических мер в связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).