Общество

Николай Козловский поздравил великолукских студентов

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил студентов города с Днем российского студенчества.

«Для Великих Лук это особо значимый праздник – в нашем городе много профессиональных учебных заведений, которые готовят специалистов разных направлений. Студенты Великих Лук – это активная, инициативная, творческая часть нашего общества, основной созидательный потенциал города. Именно вам, дорогие студенты, предстоит продолжить плодотворную работу на благо Великих Лук, внести свой вклад в развитие города, региона и страны», - отметил глава города в своем инстаграм-аккаунте.

«Уверен, что ваши таланты, энергия, целеустремленность, полученные знания позволят воплотить в жизнь самые смелые планы, стать востребованными специалистами, успешными и счастливыми людьми! Пусть ваши студенческие годы будут яркими, наполненными знаниями, открытиями, позитивными эмоциями и впечатлениями», - пожелал Николай Козловский.

Также он поблагодарил преподавательский состав всех учреждений профессионального образования за силы и энергию, которые они отдают работе и своим студентам, за ответственность и преданность избранному делу.

«В этот праздничный день желаю студентам, преподавателям, сотрудникам учреждений высшего и среднего профессионального образования и всем жителям нашего города крепкого здоровья, успехов, счастья и радости, высоких достижений и побед», - зключил глава Великих Лук.