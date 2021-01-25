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Общество

Псковские студенты продолжают помогать медикам и оказавшимся в трудном положении людям

25.01.2021 18:16|ПсковКомментариев: 0

Почти 2,7 миллиона жителей России старше 15 лет, по данным Росстата на сентябрь прошлого года, принимают участие в волонтерской деятельности в том или ином виде. Все чаще на помощь тем, кто в ней нуждается, приходят студенты, для которых добровольчество – уже больше, чем вовремя оказать кому-то поддержку, это неотъемлемая часть жизни.

Волонтерские центры «Единой России» развернуты во всех регионах страны, и сегодня объединяют десятки тысяч студентов разных вузов, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

«Многие начинают делать первые шаги в этой сфере еще в школе. И это добрый знак для нашего общества, для будущего страны», – отмечал ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Многие студенты своим примером привлекают в волонтерские центры новых активистов. Студенты-волонтеры рассказывают, что многому учатся и у тех, кого поддерживают.

Учитывая активный вклад студентов в волонтерскую деятельность, «Единая Россия» совместно с региональными властями тоже предлагает добровольцам разные способы поддержки.

По словам руководителя Псковского волонтерского центра «Единой России», секретаря регионального отделения партии Александра Козловского, среди добровольцев центра много студентов.

«Молодежь очень активно включилась в работу по оказанию помощи людям во время пандемии. Много студентов – волонтеров ежедневно доставляют жителям Псковской области продукты и лекарства на дом. В среднем волонтеры выполняют в месяц более тысячи заявок на оказание такой помощи пожилым и маломобильным людям», - отметил Александр Козловский и добавил, что добровольцы работали все новогодние праздники.

Секретарь регионального отделения партии подчеркнул, что большую поддержку волонтерский центр оказывает работникам здравоохранения региона, в частности, студенты–медики помогают поликлиникам, где врачи сейчас испытывает колоссальные нагрузки.

«Студенты медколледжа Великих Лук, учебных заведений Пскова в рамках акции «Мы вместе» оказывают поддержку сотрудникам поликлиник: помогают оцифровывать медицинские карты, проводят термометрию на входе в поликлиники и получают бесценный опыт, который пригодится им в будущем», - пояснил Александр Козловский. – Эта, казалось бы, незначительная поддержка играет очень значимую роль. Студенты-медики проявляют самоотдачу и любовь к людям, преданность своей профессии. И в День студента добровольцам хочется пожелать крепкого здоровья, счастья и успехов в благородном деле!».
Теги: #добровольцы #Единая Россия #волонтеры #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
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