Общество

Псковских чиновников и депутатов обязали декларировать криптовалюту

Губернатора, депутатов и глав муниципалитетов Псковской области обязали декларировать цифровые финансовые активы и цифровую валюту. Соответствующий законопроект, подготовленный прокуратурой региона, единогласно одобрили депутаты Псковского областного Собрания в ходе 54-й сессии 27 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект разработали в целях приведения двух законов области в соответствие с федеральным законом от 31 июля 2020 года №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января.

Сведения о владении цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой обязали предоставлять губернатора, депутатов областного Собрания и представительных органов местного самоуправления, глав районов, председателей Счетной палаты и Избирательной комиссии и ряд других лиц, замещающих государственные и муниципальные должности.

Обязанность декларировать крупные расходы на приобретение цифровых финансовых активов распространяется и на членов семей лиц, замещающих государственные и муниципальные должности.

Указанные сведения будут размещаться на официальном сайте государственного органа и органов местного самоуправления.