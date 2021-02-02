Общество

Правительство РФ предложило усилить контроль за потоком мигрантов

Правительство внесло в Госдуму законопроект с предложением обязать трудовых мигрантов, въезжающих в Россию без визы, сдавать биометрические данные и проходить медицинское освидетельствование. Об этом следует из базы данных нижней палаты парламента, пишут «Известия».

Как говорится в пояснительной записке, ряд категорий иностранных граждан может длительное время пребывать на территории Российской Федерации без прохождения дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования. Наиболее многочисленную из них составляют граждане государств-членов Евразийского экономического союза, таких по состоянию на 1 марта 2020 года в стране находилось около 2,5 миллиона человек.

По мнению кабмина, фрагментарность контроля за состоянием здоровья мигрантов и отсутствие эффективных алгоритмов действий в отношении лиц с выявленными опасными заболеваниями, существенно увеличивают риск проникновения и распространения на территории России инфекций.

Кроме того, отсутствие возможности идентификации по биометрическим персональным данным значительно затрудняет реализацию решений о нежелательности пребывания (проживания) в стране и неразрешении въезда в Россию, а также усложняет работу по обнаружению лиц, находящихся в розыске, причастных к деятельности террористических организаций, прежде всего, из-за изменения иностранными гражданами своих установочных данных и повторного въезда с новыми персональными данными, отмечается в документе.

Изменения предлагается внести в закон «О дактилоскопической экспертизе», «предусмотрев положения, обеспечивающие прохождение обязательной дактилоскопической регистрации, фотографирования и последующей биометрической идентификации, а также медицинского освидетельствования иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы», и находящихся на территории страны длительный срок (более 90 дней суммарно в течение календарного года).

Также законопроектом предлагается установить, что срок временного пребывания трудового мигранта определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правового договора, заключенного с работодателем, и продлевается на срок его действия. При этом в случае заключения таких документов на неопределенный срок, временное пребывание трудового мигранта в России продлевается на срок до одного года с даты въезда. Этот срок можно неоднократно продлевать.

Помимо этого, предлагается установить возможность продления срока временного пребывания в стране отдельным категориям иностранных граждан, в том числе прибывшим в порядке, не требующем получения визы, и являющимся членами семьи гражданина России.

Законопроект предусматривает, что обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранных граждан проводятся однократно. От прохождения указанных процедур предлагается освободить отдельные категории въезжающих, в том числе недееспособных или ограниченных в дееспособности, не достигших возраста восемнадцати лет, мужчин, достигших возраста шестидесяти пяти лет, и женщин, достигших возраста шестидесяти лет.