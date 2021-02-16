Общество

Владлен Небейголова о молодежной политике, возможностях муниципального депутата и выборах-2021

Представляем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 февраля. Гость студии - заместитель председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, муниципальный депутат Островского района Владлен Небейголова. Ведущий Александр Савенко обсудил с ним работу в молодежном парламенте, возможности муниципального депутата, планы молодого политика, а также поговорил на другие актуальные темы общественно-политической повестки.

- Около года назад вы были делегированы в палату молодых законодателей при Совете Федерации, входите в состав постоянно действующих комитетов, в том числе по международным делам. Чем занимаются молодые российские политики в этой структуре при Совете Федерации? В чем цель этой работы, чем конкретно занимаетесь в Москве?

- Более года назад по предложению Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов моя кандидатура была выдвинута в состав Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Мне было интересно войти в состав двух постоянных комитетов - это комитет по международным делам и комитет по аграрно-продовольственной политике.

Комитеты разноплановые. Выбор был обусловлен тем, что моя основная деятельность - в сфере сельского хозяйства, поскольку последние 4-5 лет я работаю в области сельского хозяйства. Много вопросов возникает, которые можно было бы обратить в публичное поле.

Комитет по международным делам... Не стоит забывать, что мы живем в Псковской области, которая граничит сразу тремя государствами. И мы видим те события, которые происходят в странах Балтии, в Латвии в частности.

- Что вы имеете в виду?

- Я имею в виду политику государства по отношению к русскому языку, образованию на русском языке, к средствам массовой информации, которые ведут вещание на русском языке. И в этой связи, мне кажется, мы можем проводить работу по поддержке наших соотечественников, русского языка, культуры в сопредельных государствах. Здесь, на мой взгляд, есть поле для деятельности.

- Это в планах такая работа или уже сейчас что-то удается делать?

- Есть молодежный совет российских соотечественников в Латвии. Мы планируем работу по проведению совместных акций, патриотических мероприятий как в Латвии, так и на территории России, на территории Псковской области.

- Вас беспокоит, что происходит в отношениях России со всем миром? В частности, с Европой. Не секрет, что эти отношения в последние годы осложнились. Некоторые говорят о том, что вновь опускается «железный занавес».

- Безусловно, мы видим, что происходит. Мы видим накал риторики, который раздается из определенных СМИ, из уст определенных политиков. Не можем не замечать отношение простых людей, простого народа, представителей общественных организаций со всего мира, из Европы, из тех стран, о которых ведем речь, - оно по-прежнему теплое к русским.

Отношение людей и общественных организаций мы видим, в том числе, и по совместным заседаниям в рамках комитета по международным делам, в котором участвуют представители самых разных стран, организаций. Все надеются, что отношения между странами улучшатся, будет положительная динамика.

- Ваша деятельность в Палате молодых законодателей при Совете Федерации пересекается с той работой, которую вы проводите в Молодежном парламенте в Псковской области? Есть точки соприкосновения или это совершенно разные истории?

- Точки соприкосновения есть. И там, и там идет речь о молодежных объединениях. Проблемы, которые волнуют молодежь здесь, в Псковской области, которые обсуждаем на заседаниях, встречах в рамках Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов могут выноситься на комитеты Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Они могут обсуждаться в других комитетах Палаты молодых законодателей: комитете по культуре, комитете молодежной политике и так далее. Совсем недавно широко обсуждался закон о молодежи и в Молодежном парламенте, и во всех молодежных объединениях, в Палате молодых законодателей. Поэтому, да, параллели есть.

- Вы сказали о проблемах молодежи в Псковской области. Как определяются болевые точки, основные проблемы? Какие наиболее актуальны для молодых людей в нашем регионе?

- Совсем недавно мы перезапустили проект молодежных советов. Это сеть молодежных советов по Псковской области, с которыми непосредственно будет работать Молодежный парламент при Псковском областном Собрании депутатов. Это, на мой взгляд, очень хорошая площадка для того, чтобы из первых уст получать информацию от молодежи со всех районов нашей области.

Кроме того, совсем недавно, буквально в прошлом месяце, был запущен проект общественной приемной Молодежного парламента. Первые обращения уже были успешно обработаны. Заявитель получил полный ответ на свой вопрос.

Благодаря механизму общественных приемных и сети молодежных советов, в которых также собираемся открыть общественные приемные, планируем получать запросы и вопросы молодежи: что их волнует, на какие вопросы они ждут ответы и так далее. Я думаю, очень хорошие перспективы у этого проекта.

- Что касается предыдущих контактов с молодыми людьми. Наверняка обращаются к вам, как к заместителю председателя Молодежного парламента. Какую проблематику выделяете? Какие проблемы необходимо решать, доносить более старшим товарищам из органов власти?

- Основной запрос у молодежи - это трудоустройство. Молодые люди поступают в учебные заведения, хотят после выпуска трудоустроиться, работать на интересной, достойно оплачиваемой работе.

Естественно, вопрос культуры и досуга. Хотят посещать кинозал, хотят заниматься спортом, хотят, чтобы были условия для занятия спортом. Хотят возможностей для творческой реализации.

Вопросы благоустройства - молодые люди хотят, чтобы вокруг них была комфортная городская среда. Хотят, чтобы было красиво, как они видят в интернете жизнь сверстников за рубежом.

Если говорить об Островском районе, то делается немало. Глава многое делает для того, чтобы приходили инвесторы, оставались. В том числе инвесторы и в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственная отрасль в Псковской области сейчас очень динамично развивается. И приятно видеть, что в сельхозпроизводство приходят молодые люди.

Если говорить об одном из наших предприятий в Палкинском районе, в деревне Родовое, там половина - около 10 человек - молодые люди.

Есть ресурс для привлечения инвестиций, приходят инвесторы. И молодежь будет оставаться, в частности, в сельской местности, жить и трудиться, продолжать дело своих родителей.

- Достаточно ли у муниципальных депутатов возможностей, чтобы реально влиять на решение проблем людей? Какие есть ресурсы, механизмы для решения этих проблем? Вам хватает возможностей?

- Муниципальный депутат - это тот уровень самоуправления, который ближе всего к народу. Чаще всего самые жизненные, насущные вопросы и наказы получает муниципальные депутат.

Конечно, есть вопросы, которые невозможно решить здесь и сейчас. Поступает много вопросов о высоких тарифах, приходят людям платежки, квитанции. Естественно, этот не тот вопрос, который можно решать здесь и сейчас. Это трудный и сложной вопрос не только для Острова, но и для любого из муниципалитетов.

Есть вопросы, касающиеся благоустройства, в том числе сельских территорий. Сейчас появились программы развития сельских территорий, создания комфортной городской среды и так далее. Благодаря этим программам удается решить много вопросов, которые ставят перед нами жители.

Например, в прошлом году по программе развития сельских территорий удалось отремонтировать дороги.

По программе благоустройства городской среды в этом году, надеемся, удастся благоустроить в городской черте лесопарковую зону отдыха «Сосенки». Там планируется устройство волейбольной площадки, расширение асфальтовой дорожки, установка более 20 скамеек. Это будет настоящее место отдыха островичей.

Этот наказ пришел от жителей в прошлом году, когда с молодежью организовали субботник в этом месте отдыха горожан. К нам подходили пожилые люди, многие местные жители, присоединялись к этому субботнику и сказали: «Давайте действительно попробуем облагородить это хорошее место». И спасибо районной администрации, которая прислушивается. Администрация под руководством Быстрова Дмитрия Михайловича много делает для благоустройства города и района.

Будем надеяться, что в этом году увидим, как преобразится этот уголок города.

- Не раз вы напомнили о сельском хозяйстве, в котором работаете. Чем был обусловлен выбор пойти в сельское хозяйство?

- Если бы 15 лет назад или когда я окончил высшее учебное заведение, а я окончил исторический факультет новгородского университета, мне сказали, что я буду работать в сельском хозяйстве, я бы, наверное, не поверил.

- Рассмеялись бы.

- Да. Трудно было это представить. Сельское хозяйство, как я уже сказал, очень динамично развивается. Мы видим, что приходят инвестиции, приходят инвесторы, они вкладывают серьезные деньги в сельское хозяйство.

Всегда интересно работать в проекте, работать там, где идет положительная динамика развития. Я пять лет работал в компании «Идаванг». Буквально в прошлом году получил предложение перейти в сельскохозяйственный стартап - две молодые организации занимаются растениеводством в Островском и Палкинском районах.

- Не пожалели?

- Не пожалел. Очень интересно. Это новые, большие вызовы. Это динамика, развитие. Самое главное, сельское хозяйство - это благородный труд. Когда ты видишь, что результатом работы компании становятся чистые, ухоженные поля, трудоустраивается молодежь на селе, испытываешь удовлетворение. Это греет душу даже больше, чем экономические успехи.

- Остается время на другие дела? У вас большая нагрузка, разноплановая - это и молодежные объединения, и федерация лыжных гонок, и семья, и увлечения. Как вас хватает на все?

- Стараемся! Стараемся идти в одном направлении - вперед и в разной стезе.

- Что касается федерации лыжных гонок, происходят подвижки? Развитие есть?

- У Острова очень солидные традиции в лыжных гонках, биатлоне. И международные соревнования проводились. Федерацию лыжных гонок мы создали заново, с нуля, несколько лет назад с коллегами, единомышленниками. Была проблема в том, что федерация лыжных гонок и биатлона, которая была создана еще на заре 90-х, прекратила свое существование. А нужно было юридическое лицо, чтобы в соответствии с современным законодательством отправлять спортсменов на соревнования, присваивать спортивные разряды, проводить чемпионаты и первенства, поэтому создали федерацию.

Мы стараемся быть открытыми. Нельзя забывать, что любителей лыжных гонок в области очень много. Это один из базовых и любимых всеми видов спорта. Не будем забывать, сколько людей собирает «Лыжня России» в Псковской области. К сожалению, последние два года не проводили эти соревнования в силу известных причин.

Уже в это воскресенье будем проводить чемпионат и первенство по лыжным гонкам на длинные дистанции. Соберутся более сотни спортсменов из всех районов области.

Развитие есть. Выходим из паузы, связанной с ограничениями, отсутствием снега. Надеемся, что наши спортсмены будут только прибавлять и расти.

- Вернемся к общественно-политической жизни. 2021-й - год больших выборов. В России пройдут парламентские выборы в Государственную Думу, а в регионе будут выбирать депутатов в Псковское областное Собрание. Есть ли в ваших планах рост в политической карьере, планируете ли участвовать в избирательной кампании 2021 года?

- Я муниципальный депутат с 2017 года. Мне эта работа очень нравится. Особенно, когда удается решать какие-то вопросы, делать жизнь нашего округа лучше, удобнее, комфортнее.

Выборы в Псковское областное Собрание — это, безусловно, вызов. Это интересно и для меня определенный рост. Если поступит предложение принять участие...

- От кого вы ждете предложения?

- Я член партии «Единая Россия». Если коллеги по партии предложат, доверят мне участие в праймериз, предвыборной гонке, я свое согласие дам.

- Пока еще эту тему не обсуждали с коллегами по партии, куратором Молодежного парламента, заместителем председателя областного Собрания Виктором Остренко? Эта тема вообще звучит в ваших разговорах уже сейчас?

- Этой темы касаются. Это одно из самых важных общественно-политических событий.

- Семья как относится к тому, что планируете продолжать политическую карьеру? Нет ли опасений, что мужа и отца дома совсем может не оказаться?

- Так сложилось, что всю профессиональную жизнь активно участвую в общественной работе. Семья, думаю, привыкла. С пониманием отнесутся. Я вижу постоянную поддержку. Когда провожу дни с детьми, супругой, - стараются поддерживать.

- Наверняка в начале года наблюдаете за общественно-политическими процессами и в России, и в Псковской области. Имею в виду рост протестной активности, выступления несистемной оппозиции, приход на эти мероприятия в январе молодежи. Насколько серьезно эти процессы в обществе, политике могут повлиять на ход избирательной кампании в 2021 году, на ее результаты?

- Я бы не стал преувеличивать уровень протестной активности молодежи. Все-таки в большей степени это касается крупных городов - Москвы и Санкт-Петербурга. Мы видели, в Псковской области не настолько велик протест.

Безусловно, молодежи важно реализовать себя, важно как-то себя проявить. В этой связи мы предлагаем активнее подключаться к работе в рамках молодежных советов, Молодежного парламента, молодежных общественных организаций и объединений. Пожалуйста. Есть все ресурсы, все возможности. Если хочешь улучшить жизни страны, включайся в эту работу. Работы море. Многим хватит.

Выходить на протест, выходить на площадь — это, на мой взгляд, неконструктивно. Тем более это несанкционированные митинги, могут привлечь к ответственности. Для молодежи сейчас есть все возможности для того, чтобы в правовом русле проявить себя, свои инициативы и вырасти как общественник.

- Не раз вы сказали сегодня про молодежные советы, про возможности для молодых проявить себя. Конкретно к вам с чем обращаются представители молодого поколения? Просят какого-то содействия, совета?

- Спрашивают простые, достаточно приземленные вещи: нужны турник, спортивная площадка ближе к месту жительства, интересные какие-то проекты.

В Острове, например, достаточно много возможностей для молодежи. Есть настоящая звукозаписывающая студия для молодежи, представляете? Хочешь заниматься музыкой, записывать свои композиции - приходи в Островскую районную библиотеку. Есть комфортный кинозал - приходи, смотри современные фильмы.

Для молодежи сейчас достаточно возможностей. Если кто-то хочет помочь тому, кому тяжело сейчас, пожалуйста, приходи в центр взаимопомощи.

- В период пандемии коронавируса желание молодых помогать людям стало больше? Это заметно по сравнению с тем, чтобы было 2-3 года назад, когда не было эпидемии и все жили по-другому?

- Конечно, пандемия - это испытания для всех нас, не только для молодежи, но и для взрослых. Она объединяет, как и все трудности. Поэтому приятно было видеть, что молодежь оказалась неравнодушной. Она активно участвовала в работе волонтерского центра. Весной-летом молодежь активно работала, отрабатывала заявки. Волонтерский центр в рамках акции взаимопомощи «Мы вместе» работает и сейчас.

- Вы тоже этой деятельностью занимаетесь?

- Да, вместе с коллегами по партии участвуем в работе этого центра. В частности, на выходных, в свободное время доставляли еду для наших медиков, для Островской станции скорой помощи. Это одно из направлений.