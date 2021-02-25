Общество

Лучшего сварщика выбрали среди осужденных себежской колонии

На учебно-производственной базе профессионального образовательного учреждения № 39, расположенного на территории исправительной колонии в поселке Идрица Себежского района, прошел конкурс мастерства среди осужденных, осваивающих тонкости сварочных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Соревнования из серии «Лучший по профессии» объединили в своем составе обучающихся и преподавателей – экспертов в области сварочного дела, вошедших в число судейской бригады.

Мероприятие проходило в два этапа. Теоретическая часть включала проверку и оценку знаний по направлению деятельности, практическая – изготовление за определенное количество времени изделия по заданным чертежам.

По результатам всех этапов члены жюри определили победителя, который удостоился звания лучшего в профессии. Участников, занявших второе и третье места, отметили дипломами и благодарностями.

Конкурсы профессионального мастерства среди осужденных проводятся в учреждениях УФСИН России по Псковской области на постоянной основе. Как отметили представители ИК-3, для обучающихся это не только хорошая возможность продемонстрировать навыки и умения, но и возможность после освобождения получить достойное место работы.