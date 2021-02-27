Общество

Instagram-аккаунт кота митрополита Тихона набрал 10 тысяч подписчиков

Instagram-аккаунт кота митрополита Псковского и Порховского Тихона - Владыки - набрал 10 тысяч подписчиков 27 февраля.

Фото: Instagram-аккаунт кота Владыки

«Поздравляем всех друзей нашего дорогого Владыки и, конечно же, самого дорогого Владыку, на Instagram которого сегодня зарегистрировался десятитысячный подписчик», - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте домашнего питомца митрополита.

Напомним, 2 июня 2020 года коту породы мейн-кун исполнился ровно 1 год. Instagram-аккаунт питомцу завели 13 июня 2020 года.