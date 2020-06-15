Общество

День рождения отпраздновал кот владыки Тихона

2 июня подаренному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону (Шевкунову) мейн-куну исполнился ровно 1 год. С самого начала было несколько вариантов, как назвать породистого кота. В конце концов он получил имя «Владыка». О том, как это произошло, митрополит Тихон рассказал на видеоконференции выпускниками Сретенской духовной семинарии.

«Мы его посадили. Я говорю: «Келейник!» - молчит; «Викарий!» - молчит; «Владыка!» - «Мя-а-а-у!» Так он и стал Владыкой. И самое удивительно, что на него у меня нет аллергии. У меня, как вы знаете, всегда была дикая аллергия на котов. А тут аллергии нет», - цитирую владыку Тихона в инстаграм-аккаунте, посвященном коту.