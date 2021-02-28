Общество

Новый обучающий модуль поможет пенсионерам освоить работу в мобильных приложениях

Ростелеком и пенсионный фонд России подготовили новый модуль «Возможности мобильных устройств. Работа с приложениями» для расширенного курса программы «Азбука интернета». Модуль будет полезен людям старшего возраста, которые уже освоили базовые навыки работы на компьютере и стремятся расширить свои знания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения пенсионного фонда России по Псковской области.

В процессе изучения пенсионеры познакомятся с популярными мобильными приложениями, научатся работать в них со смартфона и планшета, узнают, чем такой формат отличается от работы на сайтах с компьютера.

Особое внимание в новом модуле уделили правилам безопасности в процессе выбора, скачивания и использования приложений. Отдельная глава посвящена финансовым расчетам через приложения: оплате коммунальных услуг, интернета, налогов и штрафов, покупке товаров и услуг, оплате за пользование самими приложениями.

Ростелеком и ПФР регулярно дополняют расширенный курс программы «Азбука интернета» новыми модулями. Тематику определяют слушатели курсов и пользователи интернета через форму обратной связи на портале «Азбукаинтернета.рф». Здесь же размещены электронная версия базового учебника, модули расширенного курса и полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить новые темы.

Преподаватели курсов найдут на портале методические рекомендации по всем разделам программы и наглядные пособия к каждому уроку. Материалы «Азбуки интернета» можно одинаково использовать в качестве отдельных курсов по каждой теме и для организации дополнительных уроков.

Обучающее пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработали в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПАО «Ростелеком» и пенсионным фондом России о сотрудничестве в обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель соглашения - облегчить пенсионерам доступ к электронным государственным услугам и повысить качество их жизни путем обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.