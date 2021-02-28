Общество

Председатель облсовпрофа: 1 марта – настоящий день скорби на псковской земле

Память бойцов 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии почтили псковские руководители профсоюзов у памятника «Купол» в деревне Череха Псковского района 1 марта. Председатель псковского областного совета профсоюзов совместно с руководителями членских организаций возложили цветы к подножию памятника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном совете профсоюзов.

«1 марта – настоящий день скорби на псковской земле. В 2000 году происходили страшные события в нашей стране. Одной из самых горьких страниц того времени является ночь на первое марта. В эту ночь был совершён подвиг псковских десантников. Наши бойцы вступили в неравный бой с бандитами, не сдались, бились до последнего. Каждый пскович, профсоюзник благодарен нашим героям за их подвиг и отвагу. Сегодня мы должны сделать все, чтобы подобное кровопролитие не повторилось», – выступил председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.