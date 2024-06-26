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Российская академия наук поддержала идею о запрете услуг тарологов

В Российской академии наук заявили о поддержке идеи законодательного запрета услуг тарологов.

Гадание на картах Таро с целью якобы предсказать будущее того или иного человека – это типичная лженаука, тарологи пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни потребителей этих услуг, отметили в РАН.

«РАН, без сомнения, поддерживает вопрос законодательного запрета услуг тарологов, астрологов и прочих колдунов», - сообщили в РАН.

Законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму в ближайшее время, он находится на финальной стадии, сообщил РИА Новости в конце октября зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Парламентарий тогда добавил, что не исключает возможности разработки законопроекта, который будет направлен на запрет деятельности данных «специалистов» в России, пишет РИА Новости.