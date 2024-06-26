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Скончалась советская актриса Светлана Светличная

Известная советская актриса, заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная скончалась на 85 году жизни.

Фото: Legion Media

Актриса работала со многими известными советскими режиссёрами: Григорием Александровым, Станиславом Ростоцким, Марленом Хуциевым, Юлием Файтом, Татьяной Лиозновой, Георгием Данелией, Эдмондом Кеосаяном, Станиславом Говорухиным.

Последние годы Светлана Светличная серьезно болела и фактически не покидала стен больниц. Знаменитость имела как проблемы с сердцем и почками, так и ментальные проблемы.

По последним данным, звезду «Бриллиантовой руки» экстренно перевели из психиатрической больницы в мае в обычный стационар, где и выявили заболевания.