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Экономист рассказал, почему дорожает картофель в России

С начала года картошка подорожала на 54 процента. В чем причина роста цен на этот самый ходовой в России овощ, рассказал доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

«Картофель, в отличие от зерновых и масленичных культур, не имеет экспортной привлекательности. Это продукт чисто для внутреннего рынка. При этом любой урожайный год по этому виду продукции сказывается на посевных работах следующего года - отсутствие рынка сбыта сокращает площади посевов», - объясняет эксперт.

В 2023 году российские аграрии получили рекордный урожай картофеля - 8,240 миллионов тонн, а внутренняя потребность была на уровне порядка 8 миллионов тонн. Поэтому стоимость картофеля в прошедшем сезоне не росла. В этом году урожай картофеля ожидается в пределах 7 миллионов тонн, соответственно, цены на него растут, пишет агентство «Прайм».

В себестоимость картофеля на прилавке входят и производственные затраты, в том числе, стоимость энергоресурсов, транспортировки, хранения, которые существенно выросли из-за инфляции, замечает Белхароев.