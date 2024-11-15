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Общество

Международный день борьбы с анорексией отмечают 16 ноября

16.11.2024 10:20|ПсковКомментариев: 0

16 ноября, начиная с 2005 года, во всём мире отмечается Международный день борьбы с анорексией. Известна эта дата и как «День без диет».

Первые описания проявления тяжёлого нервного заболевания, приводящего к полному истощению организма и способному привести к летальному исходу, приходятся ещё на 17 век. Они принадлежат известному английскому врачу Ричарду Мортону (англ. Richard Morton, 1637–1698).

Однако, в тот период нервная анорексия была большой редкостью. Она начала превращаться в своего рода бич молодых женщин и девушек (мужчины страдают от этого заболевания гораздо реже) в 20 веке.

Большую роль в распространении нервной анорексии сыграло само общество, устанавливающее стандарты моды и красоты. Исчезновение с обложек модных журналов женщин с естественной красотой и фигурой, выходы на подиумы всё более стройных моделей, чей внешний вид на отдельных показах уже начинал напоминать фотографии людей, страдающих от голода, муссирование в СМИ вопросов борьбы с избыточным весом, мода на всевозможные диеты и призывы к похудению привели к тому, что начало набирать темп и распространение новое заболевание, не менее страшное, чем излишний вес и ожирение.

Нервная анорексия – заболевание, обусловленное факторами биологического, социального и психологического характера. Стоит отметить, что биологические факторы здесь занимают не первое место. Однако при совокупности их болезнь становится настоящим убийцей, при котором человек, по сути, убивает себя сам. Окружающая среда, в качестве которой могут выступать несознательные члены семьи и друзья, окружение на работе или в школе, а также и общественные стереотипы нередко способствуют формированию у человека поведения, именуемого как саморазрушающее.

Нервная анорексия проявляется как болезненное самовосприятие собственной внешности, когда страдающий заболеванием человек постоянно ощущает себя излишне полным, обладающим избыточным весом. Это подталкивает его на самые жёсткие диеты, увеличение физических нагрузок, целенаправленное голодание.

Однако, избавление от избыточного веса, даже если таковой и присутствовал в начале пути, превращается в патологическое стремление, а самовосприятие собственной внешности остаётся неизменным, постоянно подталкивая к дальнейшему похудению. Диеты превращаются в самоистязание, а человек начинает походить на людей, длительное время страдавших от голода, когда кожный покров, фактически, обтягивает скелет, а мышечная масса отсутствует. Больной, при этом, продолжает отрицать свои проблемы, говорит об отсутствии аппетита и продолжает страдать от «мнимой избыточности веса».

Последняя стадия заболевания – кахексия – крайнее истощение организма, сопровождающееся необратимыми и фатальными изменениями, дистрофией внутренних органов и угнетением их функций, приводящими к смерти, пишет calend.ru

Статистика подтверждает, что нервной анорексии подвержены, прежде всего, молодые женщины и девушки в возрасте от 18 до 25 лет. Однако тенденция показывает, что заболевание смещается в более ранний возрастной период, а количество случаев заболевания неуклонно растёт.

Ряд стран, принимая во внимание остроту проблемы, уже ввёл определённые ограничения на демонстрацию худых манекенщиц, а также привлечение их к рекламным кампаниям.

Инициаторы праздника призывают мировое сообщество обратить внимание на проблему заболевания, которое заставляет страдать молодое поколение, уносит жизни 10% заболевших, наносит непоправимый вред здоровью тем, кто сумел излечиться от него.

Мероприятия, проводимые в рамках Дня, направлены на здоровое восприятие своего тела таким, какое оно есть, на пропаганду здорового образа жизни и разумного отношения к диетам.

Теги: #диета
Источник: Псковская Лента Новостей
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