Общество

140-местные авиалайнеры будут летать из Пскова в Крым

В связи с востребованностью авиарейса Псков-Симферополь в осуществлять перевозки в этом году будут самолты авиакомпании S7 Airlines вместимостью более 140 посадочных мест. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

На авиамаршрут Псков - Симферополь уже открылась продажа билетов, самолеты по этому направлению начнут курсировать с 30 апреля по вторникам и пятницам. Отправление из Пскова в 15.35, а прибытие в Симферополь в 19.00. Обратно в Псков вылет в 11.30 и прибытие в 14.45.

S7 Airlines – одна из крупнейших авиакомпании в России. В прошлом году перевозки по этому маршруту осуществляла компания «РусЛайн» на самолетах вместимостью 50 пассажиров.