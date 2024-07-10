Происшествия

Жителю Палкинского района грозит лишение свободы за незаконную рубку леса

Прокуратура Палкинского района признала законным решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки деревьев в крупном размере (пункт «г» части 2 статьи 260 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В настоящий момент известно, что в октябре 2023 года житель Палкинского района, не имея разрешительных документов, вырубил несколько деревьев породы сосна на землях лесного фонда, в результате чего Печорскому лесничеству причинен ущерб на сумму 59 011 рублей.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Могут быть применены альтернативные виды наказаний: штраф до полутора миллионов рублей, принудительные работы на срок до 4 лет, лишение свободы на срок до 2 лет