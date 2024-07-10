Происшествия

Проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре начали в Красногородском округе

Сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Ярусово Красногородского округа тела мужчины со следами воздействия высоких температур поступило в правоохранительные органы 14 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, жертва - 52-летний хозяин дома.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

По полученной следствием информации, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с открытыми источниками огня.

В настоящее время по материалу проверки назначили медицинскую и пожарно-техническую судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.