ЖКХ

Горячую воду в Великих Луках отключат на предстоящих выходных

Подачу горячего водоснабжения в Великих Луках прекратят 19-21 июля в связи с ремонтными работами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

В связи с проведением ремонтных работ филиалом ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - Псковское ЛПУМГ в период с 10:00 19 июля по 10:00 21 июля будет прекращена подача газа на котельные города, из-за чего временно прекратится подача горячего водоснабжения.

Также на период проведения работ будет прекращена поставка газа промышленным потребителям.

В администрации подчеркнули, что газоснабжение населения на период проведения работ будет осуществляться в полном объеме.