Культура

Первый фестиваль «Эх, балалайка!» провели в Новоржевском округе

Первый открытый муниципальный фестиваль «Эх, балалайка!» состоялся на этих выходных в Новоржевском округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Новоржевского муниципального округа.

Фотографии предоставили в администрации Новоржевского муниципального округа

С приветствием и поздравлениями к гостям обратилась глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

В программе фестиваля были представлены выступления творческих коллективов и ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества Новоржевского округа и Бежаницкого района. Работали игровые площадки в русских народных традициях, фотозоны, ярмарки мастеров и мастер-классы.

Многие боролись за специальный приз на лучшее кондитерское изделие в форме балалайки.

Благодарственными письмами главы округа и подарками были отмечены неравнодушные жители, активисты, благодаря которым развивается и процветает деревня, родной край. Все участники фестиваля и победители проведенных конкурсов получили дипломы и заслуженные награды.