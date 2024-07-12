Общество

Специалисты подразделений связи Росгвардии отмечают профессиональный праздник

С 106-й годовщиной со Дня образования подразделений связи войск правопорядка поздравил военнослужащих от имени руководства ведомства начальник главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации – заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Бойко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В поздравлении, направленном в войска, генерал-полковник Сергей Бойко подчеркнул, что за многолетнюю историю подразделения связи прошли славный боевой путь. Военнослужащие-связисты Росгвардии честно и самоотверженно выполняют воинский долг, проявляют мужество и самоотверженность в решении сложных задач, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.

Начальник главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации выразил благодарность личному составу подразделений связи за добросовестный и ратный труд, стойкость, самоотверженность, верность воинскому долгу и присяге. Он пожелал военнослужащим крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в службе на благо Отечества.