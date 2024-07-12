Общество

Поправки о праве получить остаток маткапитала внесли в Госдуму

Поправки о праве получить остаток маткапитала, если он не превышает 10 тысяч рублей, внесены в Госдуму, рассказал глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.

«Поправки родились в результате поручения президента РФ, социальные поправки, касаются средств маткапитала, которые будут в денежном виде выплачиваться. Поправки были внесены группой депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным, также подписался первый заместитель Володина Александр Жуков, вице-спикер ГД Анна Кузнецова и члены комитета ГД по труду», - сказал Нилов.

Нилов добавил, что 22 июля комитет Госдумы по труду рассмотрит данную поправку, 23 июля она может быть принята Госдумой, пишет РИА Новости.

В Госдуму также внесена поправка о введении ежемесячного пособия при рождении следующего ребенка без дополнительных заявлений, размер будет такой же, как для старшего. Кроме того, депутатами во главе со спикером ГД предлагается включить компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособным гражданами в саму пенсию. Указанная выплата будет устанавливаться лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, в беззаявительном порядке в размере 1 200 рублей, повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться в порядке, предусмотренном для соответствующих пенсий, пояснил глава комитета ГД по труду.

Он рассказал, что анонсировал данные социальные поправки во время рабочей встречи с руководством парламента Сахалина.

Поправки вносятся в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.