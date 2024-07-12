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Общество

Россиян предупредили о мошеннической схеме по «улучшению» качества связи

15.07.2024 09:35|ПсковКомментариев: 0

Мошенники под предлогом того, что необходимо обновление настроек сети или выполнение технических манипуляций для улучшения качества связи, пытаются получить доступ к конфиденциальной информации, а также провести махинации с чужими деньгами - помочь в борьбе с этим может неторопливость и антиспам, рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Мошенники представляются сотрудниками оператора связи и звонят абонентам, утверждая, что требуется обновление настроек сети или выполнение каких-то технических манипуляций для улучшения качества связи. Они сообщают о том, что ведётся плановая замена оборудования на вышках сотовой связи, создавая искусственный срочный характер ситуации. Обычно используются такие уловки, как угрозы о временном отключении услуг связи или о недоступности интернета в случае отказа от выполнения их инструкций», - объяснил он.

Бийчук пояснил, что после этого мошенники могут попросить абонента продиктовать им уникальный код или пароль, предположительно полученный от Госуслуг или от личного кабинета оператора связи. А это, в свою очередь, может быть использовано для получения доступа к конфиденциальной информации и личным данным абонента и проведения финансовых махинаций, добавил он.

Для борьбы с такими мошенниками Бийчук рекомендует использовать услуги антиспама и блокировки подозрительных номеров, избегать переходов по сомнительным ссылкам, а также не стоит сообщать свои логины или пароли по телефону. В целом, советует он, важно действовать с холодной головой - не торопиться с выполнением каких-либо действий, требуемых по телефону, даже если ситуация кажется срочной или угрожающей потерей связи, пишет РИА Новости

«Убедитесь в подлинности звонка, если сотрудник оператора связи звонит вам с какими-либо просьбами завершите разговор и самостоятельно перезвоните по официальному номеру оператора... Помните, что вся важная информация поступает через мобильное приложение или через личный кабинет на официальном сайте оператора. Запросы, поступающие другими способами, должны вызывать сомнения», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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